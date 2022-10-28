Скорость мобильного интернета в Вязьме выросла на 25%

«Мегафон» построил и модернизировал дополнительную инфраструктуру LTE в крупнейшем городе Смоленской области — Вязьме, где суммарно проживает более 50 тыс. человек. В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 25%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора построили новые объекты связи в тех городских локациях, где больше требовались улучшения: в окрестностях улиц Панино, Дмитрия Шолохова, Лобозова, Киселева, а также в промышленной зоне в районе улицы Элеваторной.

Развитие инфраструктуры позволило существенно расширить покрытие сети, увеличить емкости базовых станций и скорости передачи данных. Теперь абонентам «Мегафона» доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и серфить в сети.

«Все чаще аналитики компании фиксируют возрастающую нагрузку на сеть – с начала года объем интернет-трафика в Вязьме вырос почти на 40% год к году. Чтобы при такой загруженности абоненты могли пользоваться качественными услугами связи, мы регулярно проводим работы на сети, используя для анализа абонентского трафика инструменты Big data. Это дает нам возможность грамотно распределять нагрузку на сеть – выявлять самые загруженные локации в регионе и, в первую очередь, строить, настраивать и оптимизировать сеть в этих местах», — сказал Дмитрий Сенигов, директор «Мегафона» в Смоленске.

Спрос на высокие скорости интернета в Вязьме подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 г. пользователи компании скачали более 1 петабайта данных — это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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«Мегафон» — компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновацинных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.