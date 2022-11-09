Количество умных гаджетов в сети интернета вещей МТС в Кузбассе выросло на треть

МТС проанализировала потребление IoT-сервисов на бизнес-рынке Кузбасса. Количество умных устройств, подключенных к специальной сети интернета вещей NB-IoT МТС, с начала 2022 г. увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При этом самый большой рост показали умные устройства для сферы ЖКХ — счетчики потребления электроэнергии и воды.

Около 400 IoT-счётчиков электроэнергии уже использует одна из компаний-гарантирующих поставщиков на территории Кемеровской области. А для Междуреченского водоканала МТС установила почти в 400 домах умные общедомовые узлы учёта холодной воды. Система помогает свести потери ресурсов к минимуму и оперативно реагировать на внештатные ситуации на сети. Также МТС тестирует в Кузбассе датчики открытия люков тепловых камер и канализационных колодцев, крышки которых нередко становятся объектам кражи.

«Мы развернули крупнейшую в регионе сеть NB-IoT. Она работает на всех территориях присутствия МТС как оператора беспроводной связи и охватывает свыше 90% потенциальных пользователей. Сегодня в Кузбассе IoT-решения активнее всего внедряет жилищно-коммунальных сектор — для объективного учёта коммунальных ресурсов. Интернет вещей также очень актуален для промышленности. Умные датчики позволяют в режиме онлайн вести мониторинг состояния техники, следить за состоянием оборудования в труднодоступных местах, обеспечивать безопасность на удалённых объектах, контролировать температуру и влажность в цехах и на складах и многое другое», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

В 2022 г. МТС завершила строительство специальной сети интернета вещей NB-IoT в Кемеровской области. На сегодня ею покрыты все территории региона. IoT-устройства, оснащенные SIM-чипами, применяются во всех сферах, где актуальна точная передача данных в небольших объемах. Умные счётчики коммунальных ресурсов, которые передают показания в режиме онлайн, используют поставщики электроэнергии, тепла, воды, газа и управляющие компании. Такие приборы учёта потребляют немного энергии и могут работать на одном заряде батареи до десяти лет, поэтому их зачастую устанавливают в труднодоступных местах. При этом сигнал сети интернета вещей хорошо проникает даже в подвальные помещения.