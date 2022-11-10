«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета на железнодорожном вокзале Кондопоги

«Мегафон» построил новые объекты связи в одном из крупнейших городов Республики Карелии – Кондопоге. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на городском железнодорожном вокзале и в его окрестностях выросла на 30%. Теперь пассажиры как междугородних поездов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга в Мурманск, так и пригородных электричек смогут пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами на максимальных скоростях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты оператора провели работы по расширению емкости сети, что позволило увеличить скорости мобильного интернета и исключить места со слабым покрытием сети не только на железнодорожном вокзале Кондопоги, но и в многолюдном северном районе города. Благодаря новой инфраструктуре связи абоненты компании могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет сессию во время разговора.

«Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и строим новые базовые станции, в первую очередь, в тех точках, где это необходимо клиентам компании. Железнодорожные и автобусные вокзалы – места массового скопления как жителей, так и гостей региона. Нам важно обеспечить абонентов в этих локациях качественными услугами связи, чтобы они имели возможность оперативно выйти в сеть и проверить расписание, купить билет, составить маршрут поездки или связаться с близкими. В ходе работ по улучшению связи на железнодорожном вокзале в Кондопоге мы дополнительно усилились на ближайшей станции Нигозеро и впервые предоставили пассажирам LTE в этом месте», – отметил Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелия.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.