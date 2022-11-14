МТС обеспечила связью туристический маршрут в Сулакском каньоне

МТС расширила покрытие сотовой сети в районе поселка Дубки и селения Гельбах. В результате голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет появились на туристическом маршруте в Сулакском каньоне и улучшилось качество связи на самой популярной смотровой площадке на его склоне.

После проведенных работ МТС в два раза увеличила скорость мобильного интернета и улучшила качество голосовой связи для жителей поселка Дубки и на смотровой площадке Сулакского Каньона. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет 4G появились в пойме реки Сулак у села Зубутли, где проходит основной маршрут для катания на катерах по каньону. Теперь туристы смогут делиться впечатлениями от посещения достопримечательности непосредственно с каньона, а заядлые блогеры – даже выходить в эфир в социальных сетях с водной глади.

Также МТС запустила сеть 4G рядом с Гельбахской ГЭС, обеспечив таким образом скоростным мобильным интернетом трассу на пути к каньону и непосредственно село Гельбах. Его жители теперь смогут комфортно пользоваться госуслугами и другими удобными онлайн-сервисами.

«Обеспечить качественной связью Сулакский каньон – важная и технически сложная задача. Из-за крутого рельефа в этом месте нужно было придумать такое решение, которое позволило бы обеспечить покрытие внизу каньона. Считаю, что нашим техническим специалистам это удалось. Сулакский каньон за последние пару лет стал одной из главных точек притяжения туристов. Наша геоаналитика говорит, что только в этом году каньон посетили туристы из Москвы и области, Краснодара, Ставрополья, Ростова, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана и Нижегородской области. Уверена, многие из них вернуться сюда еще раз и оценят то, как развивается республика инфраструктурно, в том числе для гостей», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.