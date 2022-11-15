CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

«Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве

«Айтеко» и Spirit, разработчик программного продукта для корпоративных коммуникаций VideoMost, объявили о подписании соглашения о партнерстве.

Продукт VideoMost можно установить в собственной инфраструктуре или использовать как облачный сервис бизнес-коммуникаций по модели SaaS и PaaS. VideoMost является полностью российской разработкой, входит в реестр отечественного ПО Минцифры и может заменить зарубежных сервисы. Все серверы VideoMost работают на Linux и расположены на территории России.

Соглашение о партнерстве позволит «Айтеко» использовать продукт в проектах по импортозамещению и обеспечению заказчиков отечественными решениями унифицированных коммуникаций. VideoMost обладает следующим набором функций: видеоконференцсвязь, корпоративный мессенджер с групповыми и персональными чатами, включая мгновенный запуск ВКС или аудиозвонков, инструменты для совместной работы с документами и файлами, демонстрацию экрана, опросы и голосования, трансляции в социальные сети, запись сеансов видеосвязи и др.

«Партнерство с компанией Spirit, разработчиком системы VideoMost, расширяет линейку облачных продуктов унифицированных коммуникаций, которые мы предлагаем нашим заказчикам для решения задач по организации эффективных бизнес-коммуникаций и замещению ушедших с рынка вендоров. Если у заказчика нет внутренних ограничений по использованию внешних облачных систем ВКС, то мы порекомендуем рассмотреть VideoMost», – отметил Артур Коплик, начальник отдела унифицированных коммуникаций «Айтеко».

«Мы стремимся развивать партнерскую сеть и уверены, что вместе с группой компаний “Айтеко” сможем обеспечить независимость российских корпоративных и государственных заказчиков от зарубежных коммуникационных продуктов и облачных сервисов. VideoMost может использоваться на любом устройстве из любой сети как мессенджер и как ВКС-система из единого приложения, что обеспечивает корпоративную мобильность и замену Zoom, Teams, Webex и т.п.», – сказал Владимир Ткаченко, директор по работе с партнерами VideoMost.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации

Лучшие ИТ-проекты и решения получили премии CNews Awards 2022

Месть операторов связи. Бросившего Россию поставщика телеком-оборудования уничтожат в суде

Российское оборудование вытеснит из регионов иностранные базовые станции

Продукты бежавшей из России Microsoft, массово продаются «из-под полы» банкам и госкомпаниям

«Касперский» запретил россиянам пользоваться своим VPN, а «Ростелеком» запустил VPN для избранных

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Показать еще

Наука

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры
Показать еще