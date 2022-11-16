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TP-Link заняла первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner

TP-Link вышла на первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner за I квартал 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель TP-Link Russia.

Точки доступа TP-Link являются частью решения Omada, используемого в гостиницах, образовательных учреждениях, ритейле, офисах и не только. Gartner — это независимая исследовательская компания, славящаяся своей беспристрастностью и набором строгих критериев.

Компания Gartner опубликовала статистику по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса за I квартал 2022 г. в июне 2022 г.

В I квартале 2022 г. доля мировых поставок точек доступа TP-Link линейки Omada составила 37,5%, благодаря чему TP-Link лидирует в этом рейтинге. В TP-Link Russia считают, что это хороший показатель надежности оборудования компании и доверия ее клиентов во всем мире.

Тщательные испытания — это неотъемлемая составляющая, гарантирующая качество точек доступа TP-Link Omada. В рамках испытаний к точкам доступа одновременно подключается множество клиентов, проверяется дальность сигнала на улице, а также имитируются ситуации, максимально приближенные к реальным.

Точки доступа Omada поддерживают управление через программно-конфигурируемую сеть Omada SDN, которая включает в себя сетевые устройства, такие как точки доступа, коммутаторы и роутеры, обеспечивая стопроцентное централизованное облачное управление, позволяющее создать высокомасштабируемую сеть с управлением через единый интерфейс.

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