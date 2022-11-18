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Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в Московской области почти в 1,5 раза

билайн информирует о завершении одного из самых масштабных проектов в компании по улучшению качества и доступности мобильной связи в Московской области — рефармингу диапазона 2100. В ходе модернизации сети технические специалисты компании перевели диапазон 2100 из сети 3G в 4G. Этот технологический ход позволяет эффективно перераспределять ресурсы сети — базовые станции 4G теперь могут обслуживать больше абонентов на высокой скорости.

Рефарминг позволил увеличить среднюю скорость мобильного интернета почти в 1,5 раза — с 36,5 Мбит/с до 52 Мбит/с, а максимальная скорость теперь может достигать свыше 500 Мбит/с. Кроме этого, выросла надежность сети 4G для клиентов компании за счет роста емкости сети, что обеспечивает возможность пользоваться непрерывной связью на всем пути следования в течение дня.

Билайн был первым оператором в России, кто еще в ноябре 2020 г. завершил перераспределение диапазона 2100 из 3G в пользу 4G в столице. А теперь завершил этот процесс в Подмосковье.

По данным исследовательского сервиса билайн.аналитика мобильный и голосовой трафик в 3G снизился на 20% и 21% соответственно по итогам сентября. А в сети 4G в Подмосковье вырос на 23% в сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн достигает уже 97%. Голосовой трафик в сети 4G (VoLTE) также вырос почти на 30%.

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