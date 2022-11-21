CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Мобильная связь
|

В «Газпромбанк мобайл» назначен генеральный директор

«Газпромбанк мобайл» объявил о назначении Анастасии Спешиловой генеральным директором компании.

Опыт Анастасии в телекоммуникациях насчитывает более 17 лет. До своего прихода в «Газпромбанк мобайл» она работала в «Мегафоне», где занимала должность директора по региональному развитию, руководила коммерческим направлением оператора на региональном и федеральном уровнях. Имеет богатый опыт в управлении продажами в телеком-отрасли и реализации стратегий, направленных на активное развитие бизнеса и повышение его операционной эффективности.

Анастасия Спешилова вступает в роль топ-менеджера «Газпромбанк мобайл» в момент устойчивого роста компании. Нина Цирулик, занимавшая ранее должность генерального директора, отметила: «Газпромбанк мобайл» — один из самых интересных и успешных проектов в моей карьере. Я была в компании с момента ее основания и горжусь текущими достижениями, среди которых — уникальные годовые тарифы в рознице, наши награды и, что еще важнее, признание абонентов. Я передаю управление компанией человеку с огромным опытом в коммерческом секторе и убеждена, что «Газпромбанк мобайл» ждет дальнейшее успешное развитие».

«Рынок MVNO в России динамично развивается, конкуренция нарастает, это бросает нам новые вызовы. Мы продолжим ориентироваться на рост активной абонентской базы за счёт разработки новых продуктов и расширения каналов дистрибуции. Особое внимание будем уделять повышению уровня клиентского сервиса и технологическому развитию компании. «Газпромбанк мобайл» — проект с огромным потенциалом, поэтому впереди у нас много новых достижений», — сказала Анастасия Спешилова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября

Власти готовятся к тому, что Россию отключат от зарубежных мобильных ОС

CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек

Убийственное северокорейское ПО обновилось для атак на поставщиков ИТ-услуг и телеком по всему миру

CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще