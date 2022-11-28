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«Газпромбанк мобайл» запустил тариф с безлимитным интернетом

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» представил тариф с безлимитным интернетом. В то время как на рынке мобильной связи укрепляется тенденция к сокращению объема трафика в ежемесячных пакетах, «Газпромбанк мобайл» призывает своих абонентов забыть об ограничениях.

Тариф получил простое название «Безлимит», с ним абонент получает безлимитный интернет, 5 тыс. минут на исходящие вызовы на номера операторов всей России, за исключением «ГПБ мобайл», и 5 тыс. SMS на номера операторов мобильной связи всей России. Базовая стоимость тарифа составляет 1490 руб. в месяц, но благодаря скидкам до 70% по программе лояльности «Быть вместе» ежемесячная абонентская плата может снизиться до 447 руб. Программа действует для клиентов, которые являются одновременно абонентами «ГПБ мобайл» и держателями карт Газпромбанка, а размер скидки зависит от ежемесячных трат по карте.

Кроме этого, в рамках тарифа абонент получит бонусы: безлимитные звонки по России внутри сети «ГПБ мобайл», единый тариф дома и в поездках по России. Кроме того, всем абонентам «ГПБ мобайл» доступна бесплатная услуга «Антиспам», которую можно активировать в мобильном приложении «ГПБ мобайл».

«Мы понимаем запросы наших клиентов и готовы на них реагировать, — сказала Анастасия Спешилова, генеральный директор «Газпромбанк мобайл». — Безлимитный интернет является для аудитории желанной и востребованной опцией. Сейчас, когда возможности подобрать тариф с безлимитным интернетом на рынке ограничены, мы можем предложить абонентам не следить за расходом трафика с тарифом «Безлимит.» и использовать его по максимуму».

Полную информацию о тарифе можно изучить на сайте мобильного оператора.

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