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Конвергентное решение Tele2 теперь доступно в 60 российских регионах

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о расширении географии услуги «Домашний интернет». Компания предлагает клиентам добавить проводной интернет и цифровое ТВ к своему привычному мобильному тарифу. Оставить заявку на подключение конвергентного решения можно в салонах связи в розничной сети оператора, на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2».

В октябре и ноябре 2022 г. запуск услуги «Домашний интернет» для клиентов Tele2 состоялся в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Черноземья и Северо-Запада. Возможность подключить к мобильному тарифу цифровое телевидение и домашний интернет на высокой скорости стала очередным этапом совместного проекта Tele2 и компании «Ростелеком».

На сегодняшний день конвергентное решение реализовано в Москве и 60 регионах страны. В октябре 2022 г. услуга появилась в Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Красноярском и Алтайском краях, республиках Бурятия, Алтай, Хакасия, Коми и Карелия. Опция стала доступна в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на территории Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининградской, Мурманской и Псковской областей.

В ноябре текущего года к проекту присоединились Нижегородская, Кировская, Самарская, Ульяновская, Пензинская, Саратовская, Оренбургская области, республики Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Чувашия и Мордовия.

Оформить заявку на подключение клиенты Tele2 могут в салонах связи, мобильном приложении или на сайте оператора. Абонент проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также удобное для него время установки оборудования. В рамках одного предложения клиентам доступны: мобильная связь, домашний интернет, цифровое телевидение и видеосервис Wink. Расширение пакета услуг не меняет привычных сроков и способов оплаты базового мобильного тарифа. Стоимость услуги зависит от региона и скорости передачи данных.

В 2021 г. оператор впервые реализовал конвергентное решение в Москве и Тульской области. До конца года оператор планирует расширить географию проекта и запустить услугу «Домашний интернет» в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях.

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