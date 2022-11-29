Виртуальная переговорная комната — новый сервис «Телфин»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил расширенную систему аудиоконференций для проведения коллективных совещаний в режиме реального времени на базе виртуальной АТС «Телфин.офис». Новый сервис упрощает коммуникации с удаленными сотрудниками и делает связь более надежной даже при отсутствии стабильного канала интернет-соединения. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Виртуальные переговорные комнаты объединяют пользователей как аналоговой, так и цифровой связи. К переговорным комнатам могут подключаться внутренние и внешние номера: городские и мобильные. При этом нет ограничений по территориальному расположению абонентов. Всего за несколько минут аудиоконференции помогают связаться с подразделениями и представителями компаний в любой точке мира.

Настройки нового сервиса позволяют задать максимальное число участников, каждый из которых может самостоятельно подключиться к системе аудиоконференций по внутреннему номеру и паролю или получить доступ по телефонному звонку от робота. В приложении легко составить расписание со списком участников. В установленное время виртуальная АТС автоматически набирает телефонные номера и собирает участников в комнате переговоров.

Компания может создать и использовать одновременно несколько виртуальных переговорных комнат для разных отделов. Их число и продолжительность сеансов аудиоконференций не ограничены. Администраторы имеют возможность вести запись звонков, включать и отключать микрофоны участников. Для работы сервиса необходимо наличие виртуальной АТС «Телфин.офис» и свободное место в хранилище, в случае если планируется запись звонка.

Благодаря новому сервису обеспечивается не только контроль за работой удаленных сотрудников, но и повышается эффективность. Для оперативного принятия решений к звонку достаточно подключить узкопрофильных специалистов или ответственных лиц.

«Виртуальная переговорная комната — это решение, которое не предъявляет высоких требований к интернет-соединению, как сервис видеоконференций. Это альтернативный вариант связи для тех случаев, когда не нужен видеоряд и визуальный контакт с аудиторией. Не менее актуальны виртуальные переговорные комнаты и для мобильных сотрудников, кто участвует в совещаниях «в движении», например, находясь за рулем. В данной ситуации на первое место выходит именно качество связи и устойчивое соединений. Более того функции расписания и приглашения участников делают данный сервис еще более удобным в повседневной работе удаленных офисов и подразделений компании», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. По данным CNews, Телфин входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.