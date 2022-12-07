МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом еще 8 тысяч жителей малых населенных пунктов Нижегородской области

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске высокоскоростного мобильного интернета стандарта 4G в 23 деревнях и селах Нижегородской области. Благодаря установке нового телеком-оборудования МТС жителям населенных пунктов стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет МТС впервые стал доступен жителям деревень Юрасово, Зубово, Ильинское, Мякотинское, Малое Уткино (г.о.г. Бор), поселков Велетьма (г.о. Кулебаки), Лисьи Ямки (Богородский район), Высокая Рамень (Городецкий район), сел Масловка, Спасское (Спасский район), а также также деревни Чентонер (Тоншаевский район). До этого жителям перечисленных населенных пунктов была доступна только голосовая связь. Еще в 11 деревнях и селах региона покрытие 4G прибавилось на 50% и более после проведенной модернизации.

Теперь благодаря современным технологиям у абонентов МТС есть возможность работать и учиться удаленно, смотреть видео в высоком разрешении и загружать контент в соцсети, даже в часы пиковой нагрузки в вечернее время. Доступный высокоскоростной интернет позволит нижегородцам комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, начиная с «Госуслуг» и онлайн-записи к врачам и заканчивая мобильными банками интернет-магазинами.

«Проведенные работы по оптимизации покрытия – часть большой программы МТС по развитию сети в малых населенных пунктах. Помимо качественной мобильной связи и интернета на комфортных скоростях, нижегородцы смогут оценить возможности всей экосистемы МТС для работы, учебы и развлечений, тем более, что формат конструктора позволяет существенно экономить на услугах связи за счет подписки только на те продукты, которые необходимы», - сказал директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.