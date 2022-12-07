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Qtech разрабатывает отечественные маршрутизаторы на процессорах «Байкал»

Qtech сообщила о том, что ведет разработку новых маршрутизаторов на базе российского процессора «Байкал». Производство и выход на рынок первых устройств запланирован на 2024 г.

Новый отечественный маршрутизатор, пополнив линейку абонентского оборудования, будет производиться на базе процессоров Baikal BE M-1000. Первая модель получит название QSR-2200-10TBX-AC.

Технические характеристики нового устройства: 8 LAN портов 100/1000/2500BASE-T; 2 WAN порта 1000/2500BASE-X/10GBase-R SFP; 1 порт MGMT (на передней панели); 1 порт USB 2.0 (на передней панели; 1 порт RS-232 (RJ45), встроенный БП, 100-240В.

Среди других отличительных особенностей новых моделей можно назвать поддержку стандарта IEEE802.3bz и использование в качестве CPU процессора Baikal.

Новые маршрутизаторы Qtech обеспечат защиту сети от неавторизованного доступа или вредоносного ПО при помощи многочисленных защитных функций для поддержки бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры российских предприятий.

Следуя тенденциям российского рынка сетевых решений корпоративного уровня, компания Qtech поставила цель к 2025 г. максимально расширить применение отечественной электронной компонентной базы в производимой продукции.

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