Студенты ТюмГУ создали прототипы датчиков для измерения температуры и влажности с помощью МТС DevKit

МТС и студенты технических специальностей Тюменского государственного университета разработали и протестировали прототипы энергоэффективных IoT-устройств для мониторинга микроклимата. Датчики были созданы при помощи 16 комплектов для самостоятельной разработки девайсов на базе технологий интернета вещей МТС.

Умные устройства, разработанные студентами с помощью комплектов Development Kit, работают на базе технологии интернета вещей и предназначены для измерения температуры, влажности, качества воздуха в учреждениях образования, культуры, библиотеках, в пищевой промышленности, где требуется постоянный контроль микроклимата. При обнаружении отклонений показателей от нормы устройство уведомляет об этом через специальную платформу.

Наборы DevKit включают в себя встроенные SIM-чипы, набор плат, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, что позволит юным тюменским разработчикам создавать образцы умных IoT-устройств, которые сейчас активно востребованы во всех сферах – от недвижимости до ЖКХ. В дальнейшем наборы планируется применять в рамках учебной программы по информационным технологиям и системам связи. Всего возможность исследовать интернет вещей при помощи наборов получат более 500 студентов.

«С Тюменским госуниверситетом нас связывает давние партнерские отношения. Учебное заведение является одним из главных поставщиков кадров для ИТ-отрасли не только для региона, но и всего Урала. Мы рады очередному совместному проекту в области интернета вещей, который открывает новые возможности не только для студентов, но и компаний. С помощью внедрения таких устройств на практике можно оптимизировать затраты и повысить эффективность труда. Уверена, что при поддержке преподавателей и наших экспертов-практиков студенты разработают еще не один инновационный прототип IoT-датчика и в перспективе позволят закрыть потребности российского рынка», – сказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии» при университете реализует обширную программу образовательных мероприятий в сфере «сквозных» технологий, привлекая в качестве партнёров лучшие технологические компании. Блок, связанный с технологиями интернета вещей, логично было выстроить вокруг отечественных решений, поэтому партнёром стала компания МТС, а технологической базой – ее набор с удобным интерфейсом Development Kit. Мы благодарны компании за проявленный интерес к сотрудничеству, в том числе за приглашение наших студентов в проекты компании в качестве разработчиков», – сказал руководитель департамента технологического трека НЦМУ ТюмГУ Александр Ермаков.