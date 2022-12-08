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«Детский мир» перевел свое интерактивное голосовое меню на платформу Voximplant

Мультивертикальный цифровой ритейлер «Детский мир» использует интеллектуального голосового ассистента, разработанного компанией Voximplant, для общения с клиентами в период пиковых нагрузок. Об этом CNews сообщил представитель Voximplant.

Робот на основе искусственного интеллекта позволил «Детскому миру» автоматизировать обработку типовых обращений по статусу заказа и доставке, а также вопросов о ближайшем адресе магазина и графике его работы.

При входящем звонке клиента идентифицируют по номеру телефона, с которого поступил звонок. Также у одного клиента может быть несколько заказов, в этом случае бот выясняет, по какому именно необходимо предоставить информацию. Обращения по теме адреса ближайшего открытого магазина и режима его работы также обрабатываются без помощи оператора. Получая входящий звонок, робот просит назвать адрес, рядом с которым нужно найти ближайший магазин. Голосовой помощник находит нужный адрес и озвучивает его клиенту без привлечения оператора. Протестировать функциональность можно, позвонив на бесплатную горячую линию «Детского мира».

Работа сервиса оценивается клиентами «Детского мира» в среднем на 4,2 балла из 5. Вместе с комфортом клиентов ритейлер отмечает на 100% стабильную работу сервиса, в том числе и в пиковые часы, когда количество звонков превышает средние показатели в 10 и более раз. Благодаря использованию искусственного интеллекта уже более 70% обращений из указанных тематик закрывается без привлечения оператора.

Евгения Чернышева, директор по клиентскому опыту ГК «Детский мир», сказала: «С 2020 г. “Детский мир” активно реализует стратегию автоматизации контактного центра. Так, в IVR мы создали голосового помощника по вопросам “Что с моим заказом?” и “График работы розничных магазинов +QR-коды в локдаун”, что помогло существенно сократить клиентский путь и оптимизировать расходы контактного центра».

Марина Чеботарева, менеджер по развитию бизнеса Voximplant, отметила: «В течение года ритейл сталкивается с кратным увеличением количества обращений от клиентов. У “Детского мира” сезонность начинается с августа, когда родители готовятся к учебному году, далее максимальные нагрузки приходятся на черную пятницу и канун Нового года. В пиковые месяцы возникает необходимость обращаться к дополнительным ресурсам операторов, которых надо еще обучить, чтобы в сезон они могли быстро и качество ответить на обращение клиента. Это приводит к увеличению затрат на контакт-центр, а также возникает риск потери желаемого уровня сервиса (SL), и, как следствие, риск потери заказов. Благодаря интеллектуальному голосовому помощнику Voximplant компании могут моментально масштабировать ресурсы контакт-центра без потери качества обслуживания и без дополнительных затрат на временный вывод операторов».

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