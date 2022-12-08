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«Дом.ру бизнес» запустил в коммерческую эксплуатацию новую версию облачной АТС

Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру бизнес» запустил новую версию облачной АТС, одну из ключевых услуг для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга».

Обновления затронули внутреннюю архитектуру, дизайн и навигацию сервиса. В основе новой облачной телефонии современная платформа, новое ядро и оболочка. Производительность составляет более 200 вызовов в секунду или 750 тыс. вызовов в час соответственно. ОАТС 4.0 от «Дом.ру бизнес» реализована на базе отечественного решения, зарегистрированного в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (Свидетельство № 2017615667 от 19.05.2017 г), что важно для владельцев критической инфраструктуры и других компаний, заинтересованных использовать качественные российские решения для стабильной работы ключевых процессов в защищенной среде.

Нагрузочные тесты показали, что она работает значительно быстрее предыдущей версии. Так, например, в три раза быстрее происходит выгрузка статистики и загрузка страниц обновленной платформы.

При этом корпоративным клиентам облачной телефонии «Дом.ру бизнес» по-прежнему доступно мобильное приложение и такие популярные и востребованные бизнес-функции для роста продаж и сервиса, как SMS-визитки, кнопка обратного звонка с сайта.

Усовершенствованная облачная телефония позволяет настроить уведомление о номере в очереди. Уведомления о пропущенных звонках можно получать через sms, на почту или в Telegram. Кроме того, можно выбрать, кому и с какого номера будут приходить уведомления. Также возможно выбрать сотрудников, чьи разговоры не нужно записывать, исключив их номера из функции «запись».

Дополнительным преимуществами ОАТС является высокая степень ее интеграции с большим рядом CRM и с системами коллтрекинга.

Новая версия облачной телефонии имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. В планах «Дом.ру бизнес» интеграция в сервис речевой аналитики, оценки качества обслуживания, создание конференц-комнат и настройки ролей. Например, кто какие записи может прослушивать, а также автообзвон из списка по ранее настроенным сценариям.

«В обновленной версии разработчики сбалансировали функционал, дизайн и навигацию. Развитие платформы облачной АТС “Дом.ру бизнес” – важная часть нашей стратегии. Наша миссия – помогать клиентам в развитии их бизнеса. Поэтому мы постоянно исследуем задачи и вызовы, стоящие перед нашими клиентами, и улучшаем продукты и сервисы компании, опираясь на эти исследования», – сказал Денис Татарских, директор по продуктам b2b и инновациям «Дом.ру бизнес».

ОАТС 4.0 уже доступна для подключения в интернет-магазине «Дом.ру бизнес» на сайте b2b.dom.ru.

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АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

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