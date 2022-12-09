«Росэлектроника» поставила 1000 IP-телефонов IVA системному интегратору «Хайтэк»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил 1000 IP-телефонов IVA компании «Хайтэк». Многофункциональные аппараты отечественного производства будут установлены в крупных корпорациях для обеспечения качественной корпоративной связи.

IP-телефоны IVA имеют статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и могут использоваться как на коммерческих предприятиях, так и в государственных органах и ведомствах. Аппараты совместимы с АТС любых производителей и предоставляют все привычные пользователям сервисы: переадресация и удержание вызова, перевод звонка на выбранного абонента, повторный набор последнего номера, прямой IP вызов, телефонная книга, история вызовов. IP телефон может работать в непрерывном круглосуточном режиме даже в необслуживаемом помещении с наработкой на отказ не менее 10 тыс. часов, при этом гарантированный срок службы аппарата составляет не менее 7 лет.

Входящее в «Росэлектронику» НПП «Сигнал» выполняет полный цикл производства изделия: от выпуска, монтажа печатных плат и литья корпуса до финишной сборки, тестирования и упаковки изделия.

«IP-телефоны IVA пользуются популярностью у заказчиков, так как это полностью отечественный продукт: от концепта и программного обеспечения до прототипа плат и производства. В настоящее время мы ведем переговоры с ООО «Хайтэк» о поставке новой партии IP-телефонов IVA», – сказал генеральный директор НПП «Сигнал» Иван Братухин.