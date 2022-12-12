«Новогодний движ» возвращается: ценные призы и подарки от билайна

В преддверии 2023 года билайн запустил «Новогодний движ» — игру, доступную для всех клиентов оператора в мобильном приложении и на сайте beeline.ru ■ Токен: LatgC7Bwe. В этом году вместе с нашими клиентами в «Новогоднем движе» участвуют апперы — виртуальные помощники билайна из тарифа UP.

Правила «Новогоднего движа 2023» похожи на классическую настольную игру-лабиринт, в котором участник с помощью бросков кубиков передвигается по 600 ячейкам игровой карты. Перемещаясь по ячейкам, клиент может находить подарки от билайна и партнеров, а также другие игровые объекты.

«Новогодний движ» — это еще и соревнование между игроками. По итогам каждого дня, недели и всей игры оператор определяет и награждает ценными призами игроков, собравших больше всего очков на игровой карте

Играть можно как в мобильном приложении билайн, так и с помощью интернет-браузера компьютера — прямо на сайте билайна.

Перед стартом «Новогоднего движа» игрок выбирает одного из пяти персонажей-апперов, каждый из них обладает уникальной супер-силой (все прямо как в Тарифе UP) — эти способности точно пригодятся в игре. Каждый день участникам «Новогоднего движа» будет доступно более 50 попыток-бросков кубиков. Число попыток можно увеличить выполняя несложные задания от билайна.

В числе призов «Новогоднего движа»:

Скидки до 100% на устройства и аксессуары в интернет-магазине билайна;

Ценные призы от наших партнеров;

Скидки на услуги связи и собственные сервисы билайна, включая билайн ТВ.

Реклама: beeline.ru ■ Токен: LatgC7Bwe