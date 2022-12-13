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«Диджитал дизайн» и Webinar Group предлагают совместное решение на базе Webinar.Meetings и SumMeet

«Диджитал дизайн» и Webinar Group представили единое решение для корпоративных заказчиков, в состав которого входят российские продукты: видеоконференцсвязь (ВКС) Webinar.Meetings и система автопротоколирования SumMeet.

Видеоконференцсвязь Webinar.Meetings – полнофункциональное решение для организации совещаний в онлайн-формате. Система протоколирования SumMeet позволяет получить итоговый протокол встречи с выводами и важными моментами, добавленными при помощи искусственного интеллекта, а также список поручений с исполнителями и сроками выполнения.

Уникальность предложения ВКС Webinar.Meetings и системы SumMeet заключается в автоматической подготовке итоговых протоколов и стенограмм совещаний. Стенограмма совещания разделена по спикерам за счет предоставления многоканальной аудиозаписи, что позволяет знакомиться с текстом совещания в оптимальном формате и гарантированно закрепляет текст за участником собрания.

Видеоконференцсвязь Webinar.Meetings – российский продукт, имеющий развернутый API и предоставляющий раздельные аудиодорожки по спикерам. В результате интеграции с системой протоколирования Summeet у секретаря нет необходимости уточнять автора текста, переслушивая фрагменты записи встречи. В автоматическом режиме в протокол передается не только аудиофайл, но и полная информация о совещании: дата и продолжительность встречи, название, участники. Преимущества предложения: время на редактирование протокола совещания секретарем сокращается с 1 часа до 5-10 минут; протокол будет содержать точные формулировки и рассылаться участникам буквально через несколько минут после окончания встречи; удобный интерфейс и набор моделей машинного обучения позволяют сделать создание итоговых протоколов совещаний не тяжелой рутиной или бременем для ответственного работника, а легкой и необязательной процедурой: в автоматическом режиме протокол будет создан даже без участия секретаря.

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