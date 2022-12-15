В селах Татарстана ускорили интернет к новогодним праздникам

Осенью 2022 г. «Мегафон» модернизировал базовые станции еще в 21 небольшом населенном пункте республики. Рефарминг, или, другими словами, перенос частот в диапазоне 2100 МГц в пользу LTE-технологий повысил производительность сети и скорость мобильного интернета для абонентов Татарстана. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

23% татарстанцев проживает за пределами городов, на них приходится свыше 25% всех мобильных интернет-данных оператора в регионе. С начала 2022 г. жители сел, поселков и деревень республики загрузили свыше 30 тыс. ТБ. Этого объема хватит на то, чтобы 6 млн раз посмотреть фильм «Один дома» в HD качестве. В длительные зимние выходные дни расходуемый за городом трафик прогнозируемо вырастает на 30-40%.

В среднем сельчанин использует около 19 ГБ информации в Сети за месяц. А топ самых «качающих» поселений по суммарному объему переданных данных в 2022 г. выглядит так: Уруссу в Ютазинском районе — 1000 ТБ; Васильево в Зеленодольском районе — 790 ТБ; Усады в Лаишевском районе — 780 ТБ.

«За год онлайн-активность в малых населенных пунктах выросла на 35%. В результате перераспределения частотного ресурса в более эффективный диапазон удалось увеличить скорость на 10-20% даже на фоне растущего потребления интернета. Теперь при повышенной нагрузке на сеть наши абоненты получают стабильно высокое качество мобильных услуг», — сказал Дмитрий Кузнецов, директор «Мегафона» в Татарстане.

Инфраструктурные изменения добавили дополнительных скоростей абонентам в поселках Уруссу, Актюбинский, Куйбышевский Затон, Бирюлинского зверосовхоза, селах Введенская Слобода, Чирпы, Большое Ходяшево, Урясьбаш, Тагашево, Танайка, Старое Шигалеево, Новые Челны, Усали, Кичуй, Кошкино, Старое Шаймурзино и в деревнях Суровка, Новые Ерыклы, Таш-Кичу, Игенче, Новое Саитово.

Для жителей этих населенных пунктов также расширили ресурсы по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Сервис вызовов по сети LTE обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение и возможность одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.