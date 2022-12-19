Бесшовный Wi-Fi связал поезда «Сапсан» с вокзалами: Московский, Ленинградский, Тверь и Бологое

ОАО «РЖД» совместно с федеральным оператором связи и провайдером цифровых сервисов АО «Компания Транстелеком» организовали бесшовную сеть беспроводного интернет-доступа на высокоскоростных поездах «Сапсан», Ленинградском и Московском вокзалах, а также вокзалах Тверь и Бологое. Теперь пассажиры поездов «Сапсан» авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к интернету при перемещении между поездом и вокзалами. Об этом CNews сообщили представители компании «Транстелеком».

Единая бесшовная авторизация исключает необходимость повторного ввода данных при авторизации на одном из устройств. Пассажир может начать использовать услугу сидя в зале ожидания вокзала, а продолжить – уже на своем месте в поезде или наоборот, без дополнительных операций.

Чтобы начать пользоваться бесшовным Wi-Fi пассажиру необходимо со своего мобильного устройства подключиться к сети и пройти авторизацию.

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Компания «Транстелеком». работает на рынке уже более двадцати лет. Является поставщиком услуг связи и провайдером современных цифровых сервисов для государственных организаций и корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. «Транстелеком» управляет одной из крупнейших в России магистральных волоконно-оптических линий связи протяженностью более 78 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с.