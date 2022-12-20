MCN Telecom запустил новый способ аутентификации пользователя по звонку Confirmation Call

Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom объявил о запуске новой услуги Confirmation Call, которая наиболее востребована среди компаний сегмента электронной коммерции.

Принципиальным отличием данного сервиса от существующих способов аутентификации является возможность авторизации клиента с помощью дополнительной проверки (2FA), в процессе которой у пользователя не возникает необходимости запоминать и вводить какой-либо код. При ответе на звонок клиент прослушивает голосовой файл, в котором сообщается, какую цифру на клавиатуре телефона необходимо нажать для завершения идентификации.

Confirmation Call упрощает процесс аутентификации, сохраняя при этом высокий уровень конфиденциальности данных. Услуга становится более надежной и удобной альтернативой сервисам Flash Call и Password Call. В первом случае клиент вынужден запоминать и вводить пароль, которым являются, как правило, последние четыре цифры номера входящего звонка. Во втором варианте пароль, который клиент далее использует для идентификации, сообщает голосовой робот при звонке.

В оплату сервиса Confirmation Call входит только стоимость вызова программного метода идентификации API – от 0,50 руб. за каждый вызов метода.