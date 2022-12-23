CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян

Tele2, российский оператор мобильной связи, в канун новогодних каникул улучшил условия общения за границей. Компания предоставит больше интернета на высокой скорости для роумеров в Египте, Таиланде, Вьетнаме, Доминиканской республике, Казахстане, Иране, Кувейте, Тунисе, Китае, Тайване, Южной Корее и других странах. Помимо этого, Tele2 первой из российских телеком-компаний запустила роуминг на территории Сомали.

C опцией «Безлимитный интернет за границей» клиенты оператора смогут свободно пользоваться услугами передачи данных в путешествиях. В ряде стран Tele2 предоставляет абонентам еще больше интернета на высокой скорости. В Египте, Вьетнаме, Иране, Кувейте, Китае, Тайване, Таиланде, Казахстане – в объеме 1024 МБ, Тунисе – 600 МБ, Доминиканской республике и Южной Корее – 400 МБ. После исчерпания этого объема безлимитный интернет в роуминге предоставляется на скорости 128 Кбит/с. Этого будет достаточно для общения в социальных сетях, мессенджерах, прослушивания музыки.

Услуга доступна для подключения на всех тарифах. Активировать ее можно в личном кабинете, мобильном приложении Tele2 или с помощью команды *143*71#. Стоимость – 350 руб. в день. При этом абонентская плата списывается со счета только в дни выхода в Сеть. Если клиент не пользуется интернетом или находится в России, плата не взимается.

В Сирии абоненты Tele2 теперь смогут воспользоваться выгодными опциями «Разговоры без границ» и «30 SMS в Азии, Африке, Америке». В Таиланде – услугой «100 исходящих минут в популярных странах» и возможностью совершать исходящие звонки на номера Tele2 России, расходуя минуты из пакета в тарифе.

В ноябре Tele2 первой из российских телеком-компаний запустила роуминг в Сомали. Стоимость звонков в Россию, входящих и местных исходящих вызовов составляет 39 руб. за минуту разговора, международных исходящих вызовов – 70 руб., отправка SMS – 13 руб. за сообщение.

Перед новогодней поездкой за рубеж оператор советует абонентам отключить переадресацию звонков командой ##002#, чтобы не платить за переадресованные вызовы по тарифам роуминга. Проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счет – в мобильном приложении «Мой Tele2» или на topup.tele2.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти простят Tele2 отставание от МТС, «Билайна» и «Мегафона»

В России ожили древние технологии. Вновь популярен давно забытый способ связи

Россия легализует частоты для беспилотников

«Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных

В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink

Huawei закрывает бизнес-подразделение в России и увольняет тысячи сотрудников

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще