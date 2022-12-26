«Мегафон» обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта центр»

«Мегафон» обеспечил резидентов и посетителей самого высокого в Европе и самого северного в мире небоскреба «Лахта центр» связью и высокоскоростным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«С учетом уникальных особенностей объекта специалисты “Мегафона” разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование “Мегафона”равномерно распределено по всему комплексу сооружений “Лахта центра”. Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи», - сказала Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона».

За пределами комплекса построен отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. ЦОД оснащен по первой категории надежности – имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется.

Комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящим по географически разнесенным маршрутам, что гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.