Билайн предлагает позаботиться о своем питомце

В мобильном приложении оператора появилась подписка на сервис круглосуточной ветеринарной поддержки «ВетЭксперт», которая будет полезна всем владельцам домашних животных.

Клиенты билайна могут оформить подписку «Забота о вашем питомце», зайдя в раздел «Подписки» внутри вкладки «Услуги» мобильного приложения билайна. Оплачивать подписку можно прямо со счета своего мобильного телефона, она будет стоить 180 рублей в месяц.

В подписку на сервис «ВетЭксперт» входит следующий набор услуг:





экстренная доврачебная ветеринарная поддержка 24/7;

устные, письменные и видео-консультации ветеринаров-терапевтов;

услуга «Второе мнение», которая позволит перепроверить правильность назначенного вашему питомцу лечения;

услуга «Ветеринарная навигация» (поиск наиболее удобной для вас в настоящий момент клиники);

составление индивидуальной диеты для кошек и собак, в том числе натуральным кормом;

а также правовая консультация, консультации по вакцинации и чипированию, а также календарь напоминаний о вакцинации.

Уже десятки тысяч владельцев кошек и собак оценили удобство ветеринарной онлайн поддержки. Ведь любой вопрос, решенный онлайн ветеринаром, сэкономит намного больше средств, чем стоимость подписки. А теперь и клиенты билайна, у которых есть хвостатые друзья, могут быть спокойны с новым сервисом «ВетЭксперт»!



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