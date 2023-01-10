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Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с книжным сервисом «Литрес» представляет новый формат покупки контента: подписки «Читай и слушай» и «Премиум текст». Их можно приобрести в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать – с любого совместимого устройства. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Для клиентов оператора, которые предпочитают аудиокниги, запущен новый формат – подписка «Литрес. Читай и слушай». За 549 руб. в месяц она дает неограниченный доступ к одному из самых обширных каталогов аудиокниг на рынке, а также к их электронным версиям.

Пользователям подписки «Читай и слушай» также будет доступна синхронизация текстового и аудиоформатов книг. Благодаря этой функции человек может начать читать книгу дома, а послушать ее продолжение уже в дороге, причем с того же абзаца, на котором он остановился. Синхронизация уже доступна для части произведений из каталога.

Новая подписка «Литрес. Читай и слушай» включает более 280 тыс. электронных книг и 50 тыс. аудиокниг, в том числе новинки и бестселлеры. Каталог книг постоянно обновляется.

Читатели, которым нравится классический текстовый формат, могут подключить подписку «Литрес. Премиум текст». Новые сервисы дополнят уже существующие форматы сотрудничества Tele2 и «Литрес: контент» в составе подписок MyBook и Mixx.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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