билайн бизнес и «Техномер» будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам

билайн бизнес и компания «Техномер» подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области IoT. Компания будет оснащать «умные» газовые счетчики универсальными сим-картами со специализированным тарифным планом.

Это решение обеспечивает бесперебойность передачи данных, а также максимально эффективно расходует средства абонента.

Компания «Техномер» является одним из производителей узлов учета газа, выпускающих интеллектуальные приборы, как, например, «СМТ Смарт». Этот прибор, оснащенный модемом для передачи данных, выполняет свою функцию на базе телеметрии. Счетчик в автоматическом режиме определяет объём потребленного газа и отправляет данные на сервер компании-поставщика ресурсов. Это помогает избежать начислений по установленному нормативу. А если прибор получает сигнал об утечке, то он, при помощи специального клапана перекрывает подачу газа и оповещает пользователя в мобильном приложении и специальную службу о внештатной ситуации.

билайн бизнес предложил для данного проекта комплексное решение, в основе которого лежит универсальная сим-карта, работающая в сетях всех операторов. Благодаря встроенному программному обеспечению сим-карта автоматически выбирает оператора с самым сильным и устойчивым сигналом и подключается к нему.

Подписанное соглашение позволяет «Техномеру» поставлять заказчикам приборы учета без необходимости предварительного анализа качества мобильной связи на местности, откуда предстоит передавать данные. Такое решение является актуальным для производителей приборов учета, так как оборудование может поставляться и использоваться в любых локациях РФ. При этом отсутствует необходимость проведения мониторинга качества связи и определения оператора, через которого будет осуществляться передача данных.

Решение от билайн также включает в себя индивидуальный тарифный план, особенностью которого является предоплаченный тариф на весь срок поверки счетчика.

Александр Хомутинников, руководитель департамента развития и управления продуктами интернета вещей и оператора фискальных данных «Вымпелкома»: «Для корректного управления большим количеством приборов учета и другого оборудования, работающего на базе телеметрии, необходимо три ключевых фактора: 1.Качество покрытия; 2. Соотношение цены и качества; 3. Удобный личный кабинет для управления всеми приборами. В данном проекте все три фактора сочетаются идеально, что и стало главным аргументом для выбора именно этого технического решения».

Землянова Екатерина, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами «ВымпелКом»: «Работая в секторе ключевых клиентов нам очень часто приходится глубоко погружаться в процессы и задачи наших заказчиков. И когда мы видим процесс, который можно оптимизировать или существенно улучшить при помощи наших продуктов или даже «произвести» что-то совершенно новое – мы всегда с огромным удовольствием это делаем. Так получилось и в этот раз. Я уверена, что решение, предложенное для ООО "Техномер" в скором времени станет достаточно популярным среди ресурсоснабжающих организаций».

Владимир Левандовский, директор по развитию компании «Техномер»: Реализуемая сегодня программа газификации Российской Федерации должна к 2030 году обеспечить 100% возможность подачи газа в каждый дом. В этой связи для нас очень важно иметь надежную связь с приборами учета, поскольку от качества этой связи зависит не только корректность передачи данных, но и сам факт работы учётного оборудования.На выбор оператора, способного обеспечить должный уровень качества связи нам приходилось тратить огромные временные ресурсы, и вот теперь эта проблема решена полностью. Тарифный план, который мы будем использовать в своих приборах учета расхода газа, предусматривает необходимый обьем трафика, который расходуется в течение всего периода поверки счетчика. При этом наши клиенты будут избавлены от необходимости дополнительно оплачивать услуги связи». ■ Токен: LatgBzv2u