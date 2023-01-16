«Магнит» запускает технологию проверки сроков годности маркированных товаров на кассе

«Магнит» запускает технологию проверки сроков годности маркированных молочных продуктов на кассе с помощью системы «Честный знак».

Технология является дополнением уже существующих в компании процедур по контролю за сроками годности товаров на полках и помогает избежать продажи просроченной продукции, исключив человеческий фактор. Новое решение, реализованное «Магнитом», позволяет получать из системы маркировки «Честный знак» информацию о сроке годности товара при его сканировании на кассе и блокировать транзакцию, если товар просрочен. Таким образом, если такой товар по ошибке оказывается у потребителя (например, если сотрудник магазина в пик загруженности не успел убрать из торгового зала тележку со снятыми с полок продуктами, срок годности которых уже истек), его продажа становится технически невозможна.

В течение января «Магнит» планирует масштабировать новую технологию на всю розничную сеть, которая объединяет более 27 тыс. магазинов. Новые точки будут подключаться постепенно.

По данным «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы маркировки в России), «Магнит» первым из ритейлеров реализовал подобное решение.

В дальнейшем «Магнит» в партнерстве с ЦРПТ планирует распространить технологию проверки сроков годности и блокировки продажи просроченной продукции и на другие маркируемые товарные категории, например, упакованную воду.

Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора розничной сети «Магнит», сказал: «Мы уделяем большое внимание контролю качества и безопасности товаров, сотрудники магазинов регулярно проверяют сроки годности реализуемой продукции и снимают такую продукцию с полок. Новое технологическое решение на базе системы маркировки «Честный знак» подстрахует персонал и позволит полностью исключить ошибки по причине человеческого фактора: теперь продажа просроченного товара, даже если он и оказался у потребителя, становится невозможной. Мы рассчитываем, что за счет новой технологии сможем повысить качество сервиса и лояльность наших покупателей».

Юрий Мисник, директор по цифровым технология розничной сети «Магнит», сказал: «Мы последовательно внедряем цифровые технологии, которые улучшают качество сервиса в наших магазинах. Запуск проверки срока годности товара на кассе при сканировании маркировки – технически сложный, но очень полезный для наших покупателей проект, который позволит полностью исключить продажу просроченного товара. Разработанная нами технология станет отправной точкой для дальнейшей интеграции подобных решений по остальным категориям маркируемых товаров, а также в других направлениях развития сервисного предложения, в которых мы активно работаем, в том числе в тесном контакте с ЦРПТ»

Анна Лазовская, директор департамента спрецпроектов ЦРПТ, отметила: «Магнит» является одним из наиболее активных партнеров системы маркировки «Честный знак». Сеть одной из первых внедряет новшества еще до того, как они становятся обязательными. Так, именно «Магнит» начал выбывать маркированную молочную продукцию через кассы еще до того, как это требование стало обязательным. Теперь «Магнит» становится первым ритейлером, который полностью защищает покупателей от просроченной молочной продукции – ее продажа станет технически невозможна. Уверены, что это укрепит доверие к сети и рекомендуем другим участникам рынка обратить внимание на опыт компании».

С 1 сентября все участники оборота молочной продукции должны передавать в систему маркировки сведения о названии товара и его количестве через электронный документооборот, а также сканировать коды маркировки на кассах. Благодаря этому стала возможным в том числе реализация механизма отслеживания просроченных товаров.

Цифровая маркировка молочной продукции введена в России с 2021 г. С 1 июня 2021 г. она стала обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября – для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря – для товаров с периодом хранения 40 дней и менее. В настоящее время цифровая маркировка также распространяется на упакованную воду, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

В декабре стало известно, что «Центр развития перспективных технологий» – оператор маркировки «Честный знак» – откроет всем зарегистрированным в системе предприятиям и предпринимателям доступ к информации о допущенных ими отклонениях от правил маркировки и оборота товаров. Данные из системы маркировки помогают предпринимателям быстро исправлять ошибки, которые они допускают при обороте товаров, чаще всего – непреднамеренные. Это дает возможность снизить количество проверок контрольно-надзорных органов, которые принимают решения на основе риск-ориентированного подхода исходя из данных системы маркировки.