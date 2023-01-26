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«ЭР-телеком» увеличил свою долю в «Акадо»

«Эр-телеком холдинг» стал владельцем 75%-1 акций «Акадо холдинг».

Увеличив долю владения в «Акадо холдинге», компания продолжит развиваться на рынках Москвы и Московской области, предлагая своим клиентам новые цифровые и инфраструктурные решения, в том числе видеоаналитику, системы умного города, центры обработки данных и т.д., а также сосредоточится на расширении продуктового портфеля приобретенного актива за счет интеграции сервисов холдинга «Эр-телеком» во все сегменты бизнеса.

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