Разработчик оборудования для цифровизации транспорта Galileosky включен в реестр российской радиоэлектронной промышленности

Пермская ИТ-компания Galileosky получила заключение Минпромторга России о включении в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.

На первом этапе вхождения в реестр компания получила экспертное заключение от Всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники. После подтверждения того, что Galileosky соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №2392, заявка была направлена в Минпромторг.

Galileosky разрабатывает и производит терминалы спутникового мониторинга транспорта и контроля оборудования. Более 1 млн терминалов, произведенных в Перми, работает в 70 странах мира. Оборудование применяется как в сфере грузоперевозок, так и в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве, лесозаготовке и других областях. Решения помогают контролировать различные параметры – от расхода топлива до обеспечения бесперебойной работы насосного оборудования. Приборы способны обрабатывать, хранить и передавать данные даже при отсутствии GSM-связи.

Как поясняет руководитель направления регионального развития по РФ и СНГ компании Galileosky Александр Тюрин, включение компании в реестр федерального Минпромторга способствует развитию производства отечественного телекоммуникационного оборудования: «Мы производим в год десятки тысяч приборов, постоянно повышаем компетенции и пробуем новые решения. С вхождением в реестр открываются дополнительные возможности для наших партнеров не только использовать надежное оборудование с гибкой системой программирования, но и обеспечивать необходимую для заказчика долю товаров российского производства».