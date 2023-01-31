«Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города»

«Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции умного города. Космический аппарат собран на базе платформы OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group). Спутник запустят на орбиту в середине этого года.

Спутник для экологического мониторинга Тюменской области готов к запуску на орбиту. Космический аппарат собран в рамках проекта дистанционной диагностики тропосферы и водоемов методом спутниковой инфракрасной термометрии. Полезную нагрузку разработали в НИИЯФ МГУ. После выхода на орбиту он будет делать снимки облаков разных ярусов и десятков озер в видимом и инфракрасном диапазоне одновременно. Тюменские школьники смогут дистанционно определять их температуру и внести свой вклад в улучшение достоверности прогнозов погоды. Данные о динамике поверхностной температуры озер в весенне-осенний период позволят судить о тепловом режиме озер, как об одном из определяющих факторов существования их биоты.

На орбиту спутник будет запущен благодаря федеральному образовательному проекту Space-Pi, который направлен на привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий и применению их в различных сферах.

«Для нас этот проект, можно сказать, личная миссия. В рамках него мы работаем с десятками вузов и школ по всей стране, и видим, что у космической отрасли России – большое и светлое будущее. Наша задача – этот интерес и любовь к космосу и технологиям подогреть тем, что умеем сами», - сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

В рамках проекта со стороны ТюмГУ для школьников была организована серия образовательных лекций, спикерами на которых выступили научные сотрудники НИИЯФ МГУ, преподаватели кафедры физики космоса МГУ, инженеры «Спутникс» и ученые Тюменского государственного университета.

«Эти первые космические результаты, полученные школьниками, учеными и инженерами, продолжают не только практику работы с одаренными детьми, что само по себе чрезвычайно важно, но и проекты большой науки ТюмГУ. В рамках программы «Приоритет 2030» у нас есть стратегическое обязательство коллективов исследователей создавать новые технологии в сфере изучения климата, землепользования и биоразнообразия. И, конечно, данные со спутника станут хорошим основанием для наблюдения, анализа и прогнозирования», - сказал Ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Спутник также планируется использовать в рамках реализации концепции «умный город». Космические данные позволяют оценивать загруженность парковок, ситуацию на дорогах, увидеть масштаб тех или иных природных явлений. Планируется, что космический аппарат ТюмГУ будет решать проблемы доставки данных в труднодоступных местах.