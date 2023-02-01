«Магнит» внедрил технологию проверки сроков годности маркированных товаров во всех магазинах

Российский ритейлер «Магнит» масштабировал на всю розничную сеть технологию проверки сроков годности молочных продуктов на кассе при помощи системы маркировки «Честный знак». Технология дополняет существующие в компании процедуры по контролю сроков годности товаров на полках и помогает избежать продажи просроченной продукции, исключив человеческий фактор.

Алгоритм, созданный специалистами «Магнита», позволяет мгновенно получать из системы маркировки «Честный знак» информацию о сроке годности товара при его сканировании на кассе и блокировать транзакцию, если товар просрочен.

«Магнит» начал тестировать новую технологию в конце прошлого года, а в течение января масштабировал ее на всю сеть, которая объединяет более 27 тыс. магазинов, около 70,5 тыс. касс и 2,4 тыс. касс самообслуживания. К этому технологическому решению будут подключаться и все новые магазины «Магнит».

В настоящее время технология позволяет проверять на кассе сроки годности маркированных молочных продуктов. Позже в 2023 г. «Магнит» в партнерстве с ЦРПТ, оператором системы маркировки, планирует распространить эту технологию на категории упакованной воды и пива (а также пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху). Подключение новых товарных категорий станет возможным после появления соответствующих опций по передаче данных о сроках годности в системе маркировки «Честный знак».

Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора розничной сети «Магнит», сказал: «Магнит» уделяет большое внимание контролю качества продуктов, сотрудники магазинов постоянно проверяют сроки годности и снимают с полок товары с истекшим сроком годности. Новое решение на базе системы маркировки делает продажу таких товаров технически невозможной, даже если по ошибке они и оказались в корзине покупателя. Мы довольны первыми результатами работы новой технологии: она работает без сбоев и не влияет на скорость операций на кассе. В дальнейшем планируем распространить ее и на другие категории маркируемых товаров».

Реваз Юсупов, заместитель генерального директора «Центра развития перспективных технологий» (оператор системы маркировки «Честный знак»), сказал: «Мы видим огромный интерес к технологии борьбы с просрочкой при помощи маркировки «Честный знак». В этом заинтересованы и государство, и потребители, и сам бизнес. «Магнит» стал первой торговой сетью, которая внедрила эту механику, притом по собственной инициативе. В компании прекрасно понимают, дополнительная защита для покупателей – огромный плюс для репутации. С 1 февраля по инициативе Правительства РФ стартует эксперимент по внедрению такой системы на добровольной основе. Присоединиться к нему может любой магазин, независимо от масштаба. Уверены, участники рынка будут ориентироваться на передовой опыт «Магнита».