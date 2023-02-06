Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами

Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, запустила новое решение Billing and Charging Evolution (BCE) для роумингового биллинга между операторами связи. Nexign BCE помогает уменьшить количество передаваемых между операторами данных, необходимых для осуществления взаиморасчетов. Решение также позволяет ввести новые модели тарификации в дополнение к существующим и сократить операционные затраты. Nexign BCE является полностью российской разработкой и не использует сторонних коммерческих лицензий. Решение обеспечивает дополнительную монетизацию технологий 5G и MIoT, может обрабатывать более 300 млн записей в месяц и поддерживает горизонтальное масштабирование для обработки больших объемов данных.

«На протяжении 30 лет операторы используют TAP-стандарт для расчетов и выставления счетов за роуминг, но очевидно, что его функциональности становится недостаточно для поддержки современных технологий. Например, возникает потребность в новых способах монетизации 5G и MIoT и моделях тарификации, повышении уровня автоматизации процессов расчета оптового роуминга. В результате операторы стремятся перевести роуминговый биллинг на современный стандарт BCE и увеличить рентабельность услуг. Будучи единственным вендором, который занимается разработкой роуминговых систем для операторов уровня Tier-1 на российском рынке, мы рады представить наше новое решение Nexign Billing and Charging Evolution. Мы уверены, что оно будет востребовано среди наших клиентов, поскольку решение позволяет им выстроить более эффективное и гибкое взаимодействие с роуминговыми партнерами», — сказал Михаил Матюшин, технический директор Nexign.

Nexign BCE обеспечивает прием CDR-записей о роуминговых вызовах с сетевого оборудования, формирование на их основе исходящих и обработку входящих агрегированных тарифицированных роуминговых данных в виде UDR-, USR- и BSR-отчетов. Решение также поддерживает Reject/Dispute-процедуру и обмен детальными данными по трафику (DDR-отчеты) в процессе сверки и согласования BCE-отчетов. Кроме того, Nexign BCE помогает формировать исходящие и обрабатывать входящие электронные счета, вести нормативно-справочную информацию (НСИ), управлять тарифами и роуминговыми соглашениями и работать с пользовательскими выгрузками из баз данных. Решение полностью соответствует GSMA-спецификациям стандарта BCE и повышает рентабельность от услуг роуминга.