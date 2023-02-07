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МТС обеспечила связью строящуюся многопрофильную клинику в Ленобласти

МТС развернула сеть четвертого поколения во Всеволожском районе Ленинградской области, где ведется строительство нового многопрофильного медицинского центра общей площадью более 200 тыс. кв. метров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Установленное оборудование обеспечило голосовой связью и скоростным мобильным интернетом строителей будущего медицинского центра, который по уровню своей оснащенности сможет конкурировать с ведущими клиниками мира. Теперь рабочие смогут оперативно связаться друг с другом, находясь в разных точках строительной площадки.

Помимо этого, благодаря новой базовой станции МТС будущие работники клиники и их пациенты смогут круглосуточно оставаться на связи со своим близкими, на комфортной скорости пользоваться любимыми цифровыми сервисами, читать новости и совершать звонки по видеосвязи.

«Новая клиника сможет принимать свыше 20 тыс. пациентов в год. Оказывать им помощь будут около 2000 специалистов. Поэтому мы постарались заранее организовать надежную и качественную мобильную связь для наших абонентов, чтобы они могли беспрепятственно совершать как голосовые, так и онлайн-звонки. При этом масштабная зона покрытия сетью LTE позволит медработникам автоматизировать сложные технологические процессы на всей территории медцентра и внедрять различные инновационные сервисы», — отметил технический директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Смирнов.

В целом, за 2022 г. МТС на 30% увеличила покрытие сети LTE и на 18% расширила сеть для сервисов и устройств интернета вещей на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT) в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

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