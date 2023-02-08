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Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей магазинов Street Beat и re:Store на платформу Naumen Contact Center SaaS

Inventive Retail Group перевела дистанционное обслуживание покупателей на облачное решение Naumen Contact Center. На платформе компания обрабатывает звонки клиентов розничных сетей Street Beat и re:Store. Переход на новую систему позволил повысить прозрачность управления проектами обработки входящих звонков и исходящих обзвонов и одновременно снизить долю участия аутсорсинговой компании в работе с клиентскими обращениями.

С помощью инструментов Naumen Contact Center SaaS компания решает различные задачи в области поддержки розничных покупателей. Операторы отвечают на вопросы по заказам и товарам, например, уточняют наличие отдельных позиций и актуальные цены, а также рассказывают об акциях и специальных предложениях. Исходящие звонки совершаются для подтверждения заказа или информирования о его текущем статусе. Обзвоны производятся в полуавтоматическом режиме: оператор может как выбрать произвольный номер из очереди заданий, так и контакт конкретного клиента. За четыре месяца работы на новой платформе контакт-центр Inventive Retail Group обработал более 55 тыс. звонков.

«Мы достаточно долго работали только с аутсорсерами. Со временем пришли к пониманию, что некоторые задачи лучше отрабатывать собственными силами, и создали небольшой контакт-центр внутри компании. С переходом на облачную версию Naumen управлять проектами стало гораздо удобнее, расширились возможности аналитики. Кроме того, платформа позволяет нам гибко масштабироваться по рабочим местам», — сказала Инна Матчина, директор по клиентским обращениям в Inventive Retail Group.

«При запуске контакт-центра значительная часть бюджета связана с созданием ИТ-инфраструктуры, обеспечением отказоустойчивости, настройкой АТС и другими техническими моментами. Использование платформы Naumen на условиях подписки перекладывает эти затраты на вендора, что позволяет заказчику сократить стартовые расходы до 60%», — отметил Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen.

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