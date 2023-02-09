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Мобильный интернет за пятерки: Tele2 начисляет трафик за успехи в учебе

Tele2, российский оператор мобильной связи, и «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» запускают проект «Мегабайты за оценки». Инициатива не имеет аналогов в стране и призвана поощрять школьников республики за отличную учебу. Участниками могут стать все учащиеся средних образовательных учреждений, которые пользуются услугами оператора и мобильным приложением «Я – школьник». Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В этом учебном году Tele2 решила поощрять школьников за успехи дополнительными мегабайтами. За каждую пятерку им будут начислены 200 МБ интернет-трафика. При этом не имеет значения, по какой дисциплине получено «отлично». Важно, чтобы каждая такая отметка была выставлена в электронный дневник учащегося.

Разработка проекта началась в 2022 г., который в Татарстане был объявлен Годом цифровизации. Первыми оценить преимущества нового сервиса и получить мегабайты за пятерки смогли ученики 7-11 классов школы «Адымнар» Казани. Они вошли в тестовую группу проекта, а их опыт обращения с программой разработчики использовали для оперативного улучшения сервиса. В массовое использование проект запущен 9 февраля 2023 г.

Чтобы получать мегабайты за пятерки, абонентам Tele2 необходимо зарегистрировать свой номер в проекте «Мегабайты за оценки» приложения «Я – школьник». Интернет-трафик начисляется в течение нескольких дней после получения оценки, все накопленные за хорошую учебу мегабайты будут отображаться в электронном дневнике. Трафик за оценки нельзя продать или подарить, но его можно расходовать по своему усмотрению, в том числе на образовательный и полезный контент. Подробная информация о проекте размещена в мобильном приложении электронного дневника, а также на сайте tele2.ru/school.

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан: «Интернет и современные дети – практически неразделимые понятия. И это не только про игры, это и электронные сервисы, и онлайн-обучение, и вопросы безопасности, и постоянная связь с родителями. Но трафик быстро расходуется у тех, кто все же слишком часто отвлекается от учебы. Так что наш проект с партнерами – отличный тренажер баланса. Проседаешь по учебе, отвлекаясь на видеосервисы – “заканчивается” интернет на телефоне, прикладываешь усилия и подтягиваешь успеваемость – Tele2 пополняет запас. Суперсервис “Я – школьник” на сегодня скачан более 400 тыс. раз, и это очень активная и растущая аудитория. Так что мы уверены, что учащиеся воспримут проект с большим энтузиазмом».

Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2: «Большинство школ республики в дополнение к утвержденной программе использует образовательные онлайн-ресурсы, ученики участвуют в олимпиадах, которые также проходят в digital-формате. Мобильный интернет Tele2 доступен практически на всей территории республики, поэтому дополнительные мегабайты точно пригодятся, учиться или смотреть полезный контент можно будет в любое удобное время. Этот проект – отличный пример партнерства с профильным министерством, которое позволяет с помощью цифровых ресурсов заботиться о новом поколении и помогать ему уже сегодня».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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