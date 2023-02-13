«ПС солюшн» выпустила решение Gladar для контроля качества сервиса на основе видеоаналитики

Российский разработчик ПО компания «ПС солюшн» выпустила решение Gladar для предприятий сетевой розницы, направленное на контроль качества обслуживания клиентов с помощью интеллектуальной видеоаналитики. Базой для решения стал программный продукт PS Solution, представленный на российском рынке с 2016 г.

Основная задача Gladar – помочь бизнесу оказывать качественные услуги и соблюдать единые стандарты обслуживания клиентов. Для этого решение анализирует видеозаписи работы персонала розничных точек на предмет соответствия регламентам и скриптам продаж и выдает результат в виде агрегированных показателей и графиков. На основе данных, полученных с помощью Gladar, менеджмент сети может принимать взвешенные решения и управлять качеством работы персонала, строить объективную систему мотивации, обеспечивать единые стандарты сервиса, повышать лояльность клиентов и увеличивать доход с торговой точки за счет роста среднего чека.

Техническая основа решения Gladar – это IP-видеокамеры с отдельным каналом записи звука и программное обеспечение, позволяющее видеть наглядную статистику в нужном разрезе и с необходимым уровнем детализации. Данные с IP-камер передаются в облако, затем система их забирает, анализирует видео с помощью искусственного интеллекта и выдает результат, который финально верифицирует аналитик. Полученные данные подгружаются в личные кабинеты пользователей и становятся доступными для изучения в виде таблиц, графиков и дашбордов. В личном кабинете также можно посмотреть и прослушать исходные видеофрагменты.

«Gladar вобрал в себя лучшие наработки прошлых лет, став следующим шагом в развитии продуктовой линейки компании, – сказала генеральный директор «ПС солюшн» Татьяна Куликова. – Мы ожидаем, что в 2023 г. Gladar станет одним из наиболее востребованных инструментов для контроля качества сервиса в рознице. Решение сможет в полной мере заменить тайного покупателя, которого, по нашим исследованиям, ритейлеры до сих пор привлекают для оценки работы персонала в 80% случаев».

«Сегодня внешние обстоятельства и высокая конкуренция заставляют сети искать новые подходы к контролю качества обслуживания клиентов, – сказал управляющий партнер «ПС солюшн» Лев Орлов. – Ответом на вызовы рынка становится цифровизация управления сервисом с применением решений класса Gladar. В результате компании смогут повысить профессионализм своих сотрудников и лояльность клиентов, увеличить доход, и, как следствие, улучшить свои позиции на рынке».