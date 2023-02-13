«Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов

Кузбасский государственный технический университет и космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) разработали и собрали спутник, задачей которого станет сбор данных о влиянии космической среды на аппараты и станции. Запуск состоится в мае 2023 г. в рамках научно-образовательного федерального проекта Space-Pi. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Космический аппарат собран на базе платформы OrbiCraft-Pro, разработанной инженерами «Спутникс». Полезную нагрузку разработали студенты и ученые КузГТУ. Это особый механизм с датчиками, которые должны будут зафиксировать вибрации при различной деформации и разной частоте в космическом пространстве.

«Спутник будет запущен для определения влияния космической среды на этот механизм. Он имитирует часть корпуса станции. Собранные данные необходимы для построения точной компьютерной модели, используемой при проектировании космических аппаратов», – сказал доцент кафедры электропривода и автоматизации КузГТУ, разработчик полезной нагрузки Александр Григорьев.

Обработкой данных будут заниматься сотрудники центра управления полетами КузГТУ и студенты направлений подготовки «Электроника и наноэлектроника», «Автоматизация в энергетике», «Электроснабжение», а также заинтересованные школьники. На орбиту спутник запустят благодаря федеральному образовательному проекту Space-Pi, который направлен на привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий и применению их в различных сферах.

«В рамках проекта мы помогли собрать уже 13 космических аппаратов для научно-образовательных задач. На этот год в планах еще 9 спутников. С их помощью студенты и школьники исследуют магнитное поле Земли, проводят мониторинг в Арктике и следят за движением ледников, учатся собирать данные для уточнения метеорологической обстановки своего региона, проводят биологические эксперименты. На наших аппаратах учатся программированию, спутникостроению, схемотехнике. Мы видим в этих ребятах будущих специалистов, от которых будет зависеть развитие космической отрасли в России», – сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Дежурный по планете». В рамках проекта планируется создать и запустить на орбиту 100 малых научно-космических аппаратов, которые будут объединены в группировки для выполнения поставленных задач.