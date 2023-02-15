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ИТ-компания Botto Platform подключила интеллектуальную систему связи МТС

МТС подключила к интеллектуальной системе связи платформу для коммуникаций Botto Platform. С ее помощью компания снизила стоимость привлечения клиентов на 30%, при этом количество успешных целевых звонков увеличилось на 15%.

Решение помогает Botto Platform принимать и совершать звонки, распределять их между сотрудниками, увеличивая тем самым количество дозвонов и не пропускать входящие вызовы, если линия уже занята. С интеллектуальной системой связи можно настраивать сценарии переадресации – кто из сотрудников первым принимает звонок, кто отвечает в выходные и праздничные дни. Сервис также передает статистику звонков для анализа и управления работой менеджеров.

«Курский бизнес подключает интеллектуальные системы связи для повышения эффективности коммуникаций с клиентами. В прошлом году компании в регионе подключали виртуальные платформы для телефонных коммуникаций на 27% чаще. Наиболее востребованы эти решения в ритейле, банковской сфере и производственных компаниях. Опыт Botto Platform показывает, что и для ИТ-компаний внедрение виртуальных инструментов дают отличный результат», — сказал директор МТС в Курской области Александр Коренецкий.

«Через нашу платформу ежедневно проходит более 3 млн исходящих и входящих вызовов, их количество постоянно растет. Мы знаем, как привлечь и удержать клиента, сохраняя его лояльность. Решение МТС позволило нам увеличить количество и качество маркетинговых активностей нашей платформы, благодаря чему мы показали существенный прирост: база постоянных клиентов увеличилась на 6%», — отметил сооснователь Botto Platform Роман Разиньков.

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