MCN Telecom увеличил выручку от услуг телеком-платформы в 2022 году

Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom завершил 2022 г., нарастив выручку по некоторым сервисам телеком-платформы и услугам связи. Например, на сервисе FMC за 12 месяцев прошедшего года компания заработала на 54% больше, чем годом ранее.

Абонентская база корпоративных клиентов MCN Telecom по итогам 2022 г. насчитывает 8,7 тыс. малых и средних российских компаний, что на 3% меньше, чем в 2021 г. Общая выручка компании снизилась примерно на 7% в основном за счет уменьшения объёмов телефонного трафика на межоператорском и корпоративном рынках.

В то же время прирост выручки по отдельным услугам варьируется от 39% до 83%. Так, годовая выручка от сервисов телефонии, включающая ежемесячные платежи за обслуживание мобильных и фиксированных номеров, увеличилась примерно на 40%. Увеличение выручки от решения «Голосовые роботы» составило от 57% (за счёт услуги «Синтеза речи») до 80% (за счёт услуги «Распознавание речи»), на сервисе FMC удалось заработать на 54% больше, чем в 2021 г. Наибольший прирост – 83% показало решение «Чат-боты», помогающее автоматизировать взаимодействие с клиентами в мессенджерах. Примерно на 60% увеличился доход от продукта «Коллтрекинг», помогающего узнавать точное количество звонков, полученных от рекламы в интернете или офлайн.

Добавились новые решения для аутентификации пользователя: Confirmation Call и Password Call, добавлен метод авторизации Mobile ID, услуга сокращения ссылок в массовых рассылках (API). Доступны новые функции ВАТС – «Объединение ВАТС и АТС/IP-АТС», «Транскрибация звонка» и др. Полностью обновился раздел «Вебхуки»: появилась возможность создавать неограниченное количество вебхуков по любым событиям на телеком-платформе MCN Telecom c возможностью указания переменных для отправки и повторной отсылки вебхуков при недоступности принимающего сервиса. Также появились новые бесплатные интеграции ВАТС, например, с сервисом HelpDeskEddy.

В 2022 г. мобильный виртуальный оператор связи MCN Telecom продолжил развитие сети MVNO, увеличив покрытие более чем на 10 крупных регионов за год.

Всего в 46 субъектах РФ сегодня MCN Telecom предлагает компаниям и частным клиентам подключать мобильные номера без платных подписок и скрытых платежей.

Минцифры выделило MCN Telecom ресурс нумерации в объеме более 80 тыс. мобильных номеров в кодах нумерации: DEF=993, DEF=958, DEF=931, DEF=995. Общее количество номеров, находящихся в эксплуатации у оператора связи, насчитывает более 90 тыс. мобильных и более 300 тыс. фиксированных номеров

Ключевыми тенденциями на рынке корпоративной телефонии остаются автоматизация и роботизация бизнес-процессов. Искусственный интеллект

(Artificial Intelligence) и роботизация становятся неотъемлемыми инструментами в обслуживании клиентов. Контактные центры с использованием решений «Голосовые роботы» и «Чат-боты» показывают высокую эффективность в соотношении с затратами на человеческие ресурсы. При этом скорость и качество обработки запросов роботами часто сохраняются на высоком уровне.

Технологии искусственного интеллекта, машинное обучение станут драйверами развития продуктов телеком-платформы в ближайшие 3-5 лет.