CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация
|

Optica Halperin запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf

Optica Halperin, крупнейшая сеть медицинских салонов оптики в Израиле, запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf для удаленного осмотра пациентов по всей стране. Филиалы Optica Halperin оснастили специализированными кабинетами для удаленного офтальмологического обследования, а связующим элементом между пациентами и врачами стала российская ВКС-система TrueConf Server.

Optica Halperin — крупнейшая сеть салонов оптики в Израиле, созданная в 1988 г. Включает в себя 150 филиалов и более 700 сотрудников. Опыт пандемии и рост числа проводимых обследований привёл к масштабной цифровизации встреч и взаимодействий с пациентами Optica Halperin по всей стране. В результате чего был создан единый телемедицинский комплекс, к которому подключили все филиалы организации.

Основой системы Optica Halperin стала ВКС-платформа TrueConf Server, которая продемонстрировала соответствие требованиям к безопасности и качеству видеосвязи, интеграции с внутренними ИТ-службами и наличию API для автоматизации работы. TrueConf Server также поддерживает проведение онлайн-встреч в разрешении 4К UltraHD, что важно для специалистов при удалённом осмотре и проведении диагностики.

Безопасность данных пациентов — ещё один ключевой фактор при выборе ВКС-решения. Платформа TrueConf работает внутри корпоративной сети Optica Halperin, хранение и обработка данных осуществляется на серверном оборудовании — это гарантирует сотрудникам полный контроль над системой видеосвязи и исключает доступ посторонних к конфиденциальной информации.

Внедрение ВКС-платформы TrueConf сократило расходы на цифровизацию филиалов — для удалённых видеоконсультаций в кабинеты установили ПК с AI-приложениями TrueConf. В качестве оборудования используются мониторы и камеры с высоким разрешением, а также офтальмологическое оборудование Visionix для подробной диагностики зрения.

С помощью инструментов TrueConf API видеоконференцсвязь была интегрирована в систему управления очередью Optica Halperin — записаться на прием к специалисту пациенты могут по телефону или на официальном сайте Optica Halperin. После чего на назначенное время создается видеоконференция, и запись автоматически вносится в систему управления очередью. Пациент получает информацию о времени встречи со специалистом и номер отделения, в котором пройдет консультация, а операторы видят все ближайшие встречи, отсортированные по дате.

Специалисты Optica Halperin могут начать видеоконсультацию всего в один клик, а также подключать к осмотру коллег для более точного определения диагноза. Врачам также доступна запись видеозвонков, а информация о каждом сеансе хранится в собственной ИТ-инфраструктуре компании.

Технологии ВКС TrueConf позволили провести цифровизацию встреч, оптимизировать и ускорить процесс обслуживания пациентов, снизить нагрузку на персонал Optica Halperin, а также сократить личные контакты, что особенно важно в период пандемии COVID-19. Помимо этого, внедрение ВКС TrueConf позволило снизить затраты на наем оптометристов путём замены очных консультаций на дистанционные.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету

В России создана первая система видеоконференцсвязи с постквантовым шифрованием

Роскомнадзору не хватает денег на слежку за компаниями, хранящими переписки и разговоры россиян

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

«Вконтакте» решила замкнуть на себя финансовые потоки своих блогеров

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще