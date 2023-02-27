Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета

МТС объявляет о росте спроса на звонки с помощью мобильного интернета в Республике Карелия. За 2022 г/ количество пользователей технологией VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, увеличилось более чем на 70%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединение и сверхчеткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате. Кроме того, она дает возможность совершать звонки, не прерывая интернет-сессии. Это удобно, когда смартфон используется как домашний или рабочий Wi-Fi-роутер – можно разговаривать и одновременно загружать контента на высокой скорости. Технология VoLTE не расходует интернет-трафик и не увеличивает стоимость услуг – минуты тарифицируются согласно условиям подключенного пакета.

«Мы первыми из операторов предоставили жителям Карелии доступ к технологии VoLTE. Сейчас примерно треть наших абонентов активно пользуются этой возможностью. Учитывая растущую нагрузку на сеть в регионе, мы постоянно работаем над улучшением качества связи: обновляем оборудование и устанавливаем дополнительное там, где это необходимо, чтобы люди имели доступ к быстрому мобильному интернету и сервисам нашей экосистемы», - сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Технология VoLTE доступна практически на всех моделях современных смартфонов крупных брендов. Для того чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки» с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте компании. После подключения услуги на дисплее смартфона появится значок VoLTE. Звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные звонки — дополнительно ничего оплачивать не нужно.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.