CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета

МТС объявляет о росте спроса на звонки с помощью мобильного интернета в Республике Карелия. За 2022 г/ количество пользователей технологией VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, увеличилось более чем на 70%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединение и сверхчеткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате. Кроме того, она дает возможность совершать звонки, не прерывая интернет-сессии. Это удобно, когда смартфон используется как домашний или рабочий Wi-Fi-роутер – можно разговаривать и одновременно загружать контента на высокой скорости. Технология VoLTE не расходует интернет-трафик и не увеличивает стоимость услуг – минуты тарифицируются согласно условиям подключенного пакета.

«Мы первыми из операторов предоставили жителям Карелии доступ к технологии VoLTE. Сейчас примерно треть наших абонентов активно пользуются этой возможностью. Учитывая растущую нагрузку на сеть в регионе, мы постоянно работаем над улучшением качества связи: обновляем оборудование и устанавливаем дополнительное там, где это необходимо, чтобы люди имели доступ к быстрому мобильному интернету и сервисам нашей экосистемы», - сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Технология VoLTE доступна практически на всех моделях современных смартфонов крупных брендов. Для того чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки» с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте компании. После подключения услуги на дисплее смартфона появится значок VoLTE. Звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные звонки — дополнительно ничего оплачивать не нужно.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

МТС купил российскую платформу интернет-рекламы

США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще