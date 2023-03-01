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Начался прием заявок на конкурс отраслевых проектов «Импортозамещение в сфере телекоммуникаций»

Впервые за 35 лет работы выставки в рамках деловой программы пройдут конкурс и форум «Лучшая практика по импортозамещению в сфере телекоммуникаций», которые дадут специалистам возможность ознакомиться с лучшими проектами обновления систем связи на базе российских разработок в сферах здравоохранения, производства, энергетики, госуправления, а также на транспорте и в силовых структурах. Список номинаций может быть расширен при поступлении заявок из других отраслей. Срок реализации проектов 2021–2023 гг.

Проекты оценивает профессиональное жюри с учетом специфики каждой отрасли. Победители конкурса приглашаются в качестве спикеров на форум, где они лично представят свои решения и ответят на вопросы посетителей выставки.

Цель мероприятия не просто найти лучшие отраслевые проекты в области связи, а также проинформировать руководителей и специалистов предприятий о существующих передовых практиках и решениях в сфере телекоммуникаций, создать базу готовых решений, которые могут стать стандартами в различных отраслях. Еще одна цель конкурса – составление открытого рейтинга компаний, предлагающих такие решения.

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К участию приглашаются компании-интеграторы из всех федеральных округов. Прием заявок открыт на сайте: http://связьконкурс.рф. На конкурс уже подали заявки такие компании как:

  • Илимский ЛТУС;
  • ООО «Комрунет»;
  • LLACOT;
  • ООО «Лаборатория информационных систем»;
  • ООО «Фирма «Антарес»;
  • ООО «Тайле Рус»;
  • ООО «ИВКС» (IVA Technologies);
  • ООО «ПиЭлСи Технолоджи»;
  • ООО «Комьюнит Сервис»

и др.

Организатором конкурса выступает АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Операторы конкурса – старейший производитель телекоммуникационного оборудования «Агат-РТ» и дистрибьютор российского телекоммуникационного оборудования компания «Нетвелл».

Конкурс проводится до 31марта 2023 г.

Даты проведения форума: 11–12 марта.

Токен: Pb3XmBtzt1N6DqUhf6SHrkpucVoZyQs5ZB7GCkvРекламодатель: АО «ЭКСПОЦЕНТР»ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153Сайт: https://www.sviaz-expo.ru/

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