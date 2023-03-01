Начался прием заявок на конкурс отраслевых проектов «Импортозамещение в сфере телекоммуникаций»
Впервые за 35 лет работы выставки в рамках деловой программы пройдут конкурс и форум «Лучшая практика по импортозамещению в сфере телекоммуникаций», которые дадут специалистам возможность ознакомиться с лучшими проектами обновления систем связи на базе российских разработок в сферах здравоохранения, производства, энергетики, госуправления, а также на транспорте и в силовых структурах. Список номинаций может быть расширен при поступлении заявок из других отраслей. Срок реализации проектов 2021–2023 гг.
Проекты оценивает профессиональное жюри с учетом специфики каждой отрасли. Победители конкурса приглашаются в качестве спикеров на форум, где они лично представят свои решения и ответят на вопросы посетителей выставки.
Цель мероприятия не просто найти лучшие отраслевые проекты в области связи, а также проинформировать руководителей и специалистов предприятий о существующих передовых практиках и решениях в сфере телекоммуникаций, создать базу готовых решений, которые могут стать стандартами в различных отраслях. Еще одна цель конкурса – составление открытого рейтинга компаний, предлагающих такие решения.
К участию приглашаются компании-интеграторы из всех федеральных округов. Прием заявок открыт на сайте: http://связьконкурс.рф. На конкурс уже подали заявки такие компании как:
- Илимский ЛТУС;
- ООО «Комрунет»;
- LLACOT;
- ООО «Лаборатория информационных систем»;
- ООО «Фирма «Антарес»;
- ООО «Тайле Рус»;
- ООО «ИВКС» (IVA Technologies);
- ООО «ПиЭлСи Технолоджи»;
- ООО «Комьюнит Сервис»
и др.
Организатором конкурса выступает АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Операторы конкурса – старейший производитель телекоммуникационного оборудования «Агат-РТ» и дистрибьютор российского телекоммуникационного оборудования компания «Нетвелл».
Конкурс проводится до 31марта 2023 г.
Даты проведения форума: 11–12 марта.■ Токен: Pb3XmBtzt1N6DqUhf6SHrkpucVoZyQs5ZB7GCkvРекламодатель: АО «ЭКСПОЦЕНТР»ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153Сайт: https://www.sviaz-expo.ru/