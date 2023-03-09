Tele2: БКЛ разгрузила центральные станции метро – за неделю трафик снизился в среднем на 7%

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал, как с момента запуска новых станций Большой кольцевой линии изменилось потребление интернет-трафика в Московском метрополитене. Из уже запущенных станций наибольший прирост был зафиксирован на «Электрозаводской» – клиенты оператора скачали в 2 раза больше трафика. Из станций, где можно сделать пересадку на БКЛ, активнее всего абоненты пользовались мобильным интернетом на «Калужской» – прирост составил 28%. В то же время на Кольцевой линии трафик за неделю снизился на 8%.

1 марта в Москве состоялось открытие последних 9 станций Большой кольцевой линии – теперь на ней запущено полноценное движение. БКЛ – важная составляющая транспортной системы столицы, поэтому Tele2 обеспечила голосовую связь и скоростной мобильный интернет на платформах и в перегонах к самому запуску нового участка линии. Все работы по обеспечению пассажиров связью проводились на этапе строительства новых станций – теперь сеть Tele2 полностью покрывает Большую кольцевую линию.

С 1 по 7 марта на станциях БКЛ, которые уже действовали, клиенты оператора в среднем скачали на 74% больше трафика, чем за аналогичный период неделей ранее – с 22 по 28 февраля. Наибольший прирост был отмечен на «Электрозаводской» – потребление трафика выросло в 2 раза, на «Авиамоторной» – в 1,5 раза, на «Каховской» абоненты Tele2 пользовались мобильным интернетом на 89% активнее.

Оператор зафиксировал, что в течение недели с момента открытия последних станций БКЛ также выросло потребление трафика на станциях метрополитена, где можно пересесть на Большую кольцевую линию. С 1 по 7 марта на «Калужской», откуда можно перейти на «Воронцовскую», клиенты Tele2 скачали на 28% больше трафика, чем в период с 22 по 28 февраля. На «Авиамоторной» и на «Проспекте Вернадского» абоненты пользовались мобильным интернетом на 25% активнее, на «Севастопольской» – на 24%.

Большая кольцевая линия была запущена как для того, чтобы пассажиры метрополитена могли экономить до 45 минут в день, так и чтобы разгрузить другие ветки метро. Tele2 отметила, что уже в первый день запуска движения на всей БКЛ – 1 марта – трафик на Кольцевой линии снизился на 8% в сравнении со средой неделей ранее – 22 февраля. Кроме того, благодаря БКЛ пассажирам больше не нужно ехать через центр, чтобы попасть из одной части города в другую. 1 марта трафик на участках от запущенных станций до центральных также снизился. На отрезке от «Сокольников» до «Охотного ряда» скачали на 13% меньше трафика, от «Рижской» до «Китай-города» – на 5%, от «Текстильщиков» до «Китай-города» – на 4%.