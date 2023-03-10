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МТС прокачала сеть для жителей и гостей Тюкалинска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в одном из старейших городов Сибири – Тюкалинске. После установки дополнительного телеком-оборудования горожанам и многочисленным туристам, приезжающим в Тюкалинск на выходные, в любой точке города доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тюкалинск является любимым местом «туров выходного дня» для жителей Омска. Исторический облик города, основанного в 1759 г., составляют купеческие особняки, двухэтажные краснокирпичные казармы и др.

«Последние несколько лет мы активно развиваем сеть не только в крупных городах и районных центрах, но и в тех местах, куда омичи приезжают отдыхать. В конце прошлого года мы на четверть «разогнали» интернет в Таре и обеспечили связью озеро Кадал, а сейчас улучшили связь еще в одном излюбленном месте отдыха омичей – городе Тюкалинске. Мы хотим, чтобы туристы могли без труда пользоваться навигаторами, онлайн-гидами и социальными сетями. В то же время горожане смогут еще комфортнее пользоваться различными цифровыми сервисами – от госуслуг и дистанционной записи к врачам до онлайн-кинотеатров и платформ для удаленной работы», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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