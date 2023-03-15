Успешно завершился совместный проект assino с Teboil по замене кассовой системы всей сети АЗС

Специалисты assino совместно с командой Teboil завершили переход кассовой системы на всех 242 АЗС менее чем за 2 месяца. Программное обеспечение на базе программного продукта 1С внедрено для комплексного оперативного учета Teboil.

Перевод АЗС на новую кассовую систему начался 28 декабря 2022 года, уже 9 февраля 2023 года были завершены работы на последних точках. В результате Заказчик получил единую ERP-систему, которая позволила вести учет в соответствии с требованиями, оптимизировать взаимодействие блоков бизнеса, ритейла и регламентированного учета, а также снизить административную нагрузку подразделений компании.

До старта работ, связанных с масштабированием, проектная команда assino разработала целевую архитектуру решения с учетом требований со стороны бизнеса Заказчика, что позволило поддерживать новые программы лояльности на сети АЗС. В результате данного этапа были подготовлены детальные требования к технической и функциональной части проекта. Такой подход позволил повысить оперативность предоставляемых данных и обеспечить:

Бесперебойную поставку топлива

Оперативную выдачу бизнес-информации стейкхолдерам

Возможность снизить налоговые риски

Необходимую базу для взаимодействия с BI-системами

Предоставление данных через единое информационное окно

За счет высокой экспертизы в рамках HOS/BOS организован плавный переход на новую кассовую систему с сохранением и доработкой всей функциональности. Благодаря чему управляющие АЗС могут более оперативно и качественно проводить процессы закрытия бизнес-дня, выполнять инвентаризацию с учетом специфики отрасли и реализовывать другие необходимые операции.

Также в ходе проекта эксперты assino выполняли нагрузочное тестирование на выявление узких мест с целью гарантирования технологического качества и обеспечения соответствия заявленным технологическим требованиям в процессе эксплуатации информационной системы.

В результате было спрогнозировано несколько сценариев нагрузки. Проектная команда assino сформировала отчет на основе полученных данных и выдала все необходимые рекомендации.

Результат мониторинга в течении минуты показывает стабильную работу в пределах полученного RPS (Рис. 1) при постоянном поддержании 100 активных соединений.

Разработка приложения осуществлялась на языке python, который позволяет консолидировать данные и предоставлять к ним оперативный доступ. На основании этих данных в компании Заказчика планируется цепочка поставок топлива. Также в ходе проекта была настроена интеграция со структурными подразделениями компании. В результате проекта HOS/BOS система стала источником мастер-данных для взаимодействия с IT-ландшафтом Teboil.

Оперативности перехода также способствовал ранее выполненный проект по внедрению центральной HOS/BOS системы для сети АЗС концерна Shell (сейчас Teboil) в России. Совместный проект внедрения получил статус «1С:Проект года».

В проекте внедрения специалисты assino подтвердили свою экспертизу, предоставив Заказчику возможность формализовать ведение учета, оптимизировать процессы взаимодействия бизнеса, ритейла и регламентированного учета. Проект выполнен в соответствии с политикой compliance и корпоративными стандартами Shell с учётом высоких международных требований к безопасности.

Многократно снизились затраты на ведение бухгалтерского учета (ввод первичных данных ритейлерами и дальнейшая трансляция данных бизнесу)

Снизились затраты на предоставление оперативной информации бизнесу (информация консолидируется на стороне HOS/BOS системы и доступна в режиме online)

Возросло качество оперативного учета (скорость и полнота предоставляемых данных в головной офис с функционалом анализа этих данных специализированными отчетами бизнес-пользователями)

Достигнуто снижение административной нагрузки подразделений компании

Реализованы требования законодательства в части маркировки для продажи табачных и других изделий

Настроена интеграция 1С:Управление торговлей с другими информационными системами IT-ландшафта Shell

Организована двухфакторная аутентификация с использованием OpenID и SMS-провайдеров

Помимо вышеперечисленного, получена возможность использовать более гибкие и оптимальные настройки промо-акций и программ лояльности клиентов.

Внедренная система 1С:Управление торговлей была адаптирована под специфику работы Shell:

Разработана группа аналитических и бизнес-отчётов для возможности оперативного принятия управленческих решений. Данные с ККМ отображаются в режиме реального времени

Реализован учет B2B-продаж с консолидацией данных в единой системе, учет на стороне ритейлеров (35 юридических лиц) и со стороны Shell, внедрен прием товаров с использованием ТСД и отражение документов в регламентированном учете

Внедрена двухфакторная аутентификация с использованием механизмов OpenID-Connect, SMS

Организована возможность оперативного товара учета по всей сети АЗС с дальнейшей трансляцией изменений в регламентированный контур

Произведена адаптация складского контура для возможности оперативного проведения инвентаризации без остановки деятельности АЗС

В ходе проекта внедрения автоматизированы 6 участков работы концерна Shell в России:

Продажи

Склад и логистика

Маркировка

ЭДО с контрагентами

Управленческий учёт

Закупки

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