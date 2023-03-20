Sitronics KT оснастила системой «Беринг» учебно-тренировочный центр для судоводителей в Санкт-Петербурге

Разработчик решений для судовождения Sitronics KT (входит в Sitronics Group) предоставил научно-образовательному центру «Навгеоэксперт» доступ к электронной картографической навигационно-информационной системе «Беринг» (ЭКНИС). На базе программного обеспечения организация создаст тренажер для проверки уровня компетенции судоводителей.

Sitronics KT передала ЭКНИС «Беринг» компании «Навгеоэксперт», специализирующейся на проведении независимых экспертиз профессионального судового оборудования, обеспечении кибербезопасности, научно-исследовательской работе в области судовождения. Организация имеет собственную навигационную испытательную лабораторию, освидетельствованную в Российском морском регистре судоходства.

ЭКНИС «Беринг» устанавливается на морские и речные суда для обеспечения навигационной безопасности плавания: система отображает информацию о местоположении судна, маршруте, других судах, поддерживает электронные карты различных форматов и позволяет обмениваться данными между судами и береговыми службами. В сегодняшних реалиях система является полной заменой иностранным решениям.

«Система «Беринг» в тренажере «Навгеоэксперт» позволит организовывать проверку навыков работы судоводителей, уровень компетенций ведения и прокладки путей на электронных картах в случаях определения места судна по РЛС или визуально по береговым ориентирам при отсутствии бумажных карт. Также на тренажере можно комментировать требования к киберустойчивости любого оборудования ЭКНИС, которое может быть уязвимым для кибератак по причине необходимого контакта с береговыми серверами для корректуры электронных карт», – сказал генеральный директор «Навгеоэксперт» Дмитрий Гагарский.

«Тренажер будет предназначаться для обучения и повышения квалификации судоводителей согласно требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков, национальным правилам и требованиям образовательного стандарта. Мы предоставили разработку нашим партнерам, чтобы таким образом внести свой вклад в профессиональную подготовку капитанов», – сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

«Навгеоэксперт» имеет собственный учебный центр и лицензию на ведение образовательной деятельности. Организация специализируется на проведении курсов повышения квалификации, переподготовке судоводителей, обучении мореходной астрономии, гидрографии, геодезии. По каждому направлению и требуемому уровню имеются утвержденные программы обучения.