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Обеспечена совместимость оборудования АТОЛ с ОС «Альт Рабочая станция 10»

«Базальт СПО» и АТОЛ обеспечили совместимость российского контрольно-кассового и торгового оборудования бренда «АТОЛ» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». В перечне устройств — онлайн-кассы, соответствующие требованиям 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», в том числе — контрольно-кассовые аппараты «Ньюджер» для малого бизнеса, а также POS-компьютер АТОЛ, POS-терминалы, сканеры штрих-кода, термотрансферные принтеры этикеток, чековые принтеры и др. Об этом CNews сообщил представитель компании «Базальт СПО».

Кассовые аппараты АТОЛ включены в реестр контрольно-кассовой техники, которую предприниматели имеют право использовать на территории РФ. ОС «Альт Рабочая станция 10» внесена в Единый реестр российского ПО (№1292). Совместное решение «Базальт СПО» и АТОЛ обеспечивает отечественному ритейлу сразу несколько преимуществ: независимость от зарубежных вендоров, хорошо защищённую ИТ-инфраструктуру, высокую производительность и стабильность работы.

Экосистема прикладного ПО, совместимого с ОС «Альт», включает необходимые ритейлу отечественные прикладные программы. Это софт для управления финансами, логистикой, складскими запасами, взаимоотношениями с клиентами, для обеспечения информационной безопасности и др. Более того, ОС «Альт» работают на компьютерах с наиболее популярными отечественными и зарубежными процессорами. Таким образом, внедрение ОС «Альт Рабочая станция» становится первым шагом к переводу всей ИТ-инфраструктуры предприятий торговли на российские решения.

Операционные системы семейства «Альт» развиваются на основе собственной безопасной инфраструктуры разработки «Базальт СПО» и независимого репозитория проекта «Сизиф», которые находятся под юрисдикцией Российской Федерации. ОС «Альт» обеспечивают возможность перейти на российскую технологическую платформу поэтапно, не нарушая работоспособности используемой ИТ-инфраструктуры и без большой финансовой нагрузки. Для этого в ОС включен набор программ для бесшовной интеграции ИТ-инфраструктуры с ОС «Альт» и Windows. Экосистема прикладного софта, совместимого с операционными системами «Альт», насчитывает более тысячи российских программ и постоянно пополняется.

Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более двухсот комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, решения SaaS и пр. Компания входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть АТОЛ насчитывает более 2 тыс. организаций во всех федеральных округах страны.

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