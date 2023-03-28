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«Октрон» заключила договор о дистрибуции решений для электронных ценников с Bowtz Technology

«Октрон», российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации, объявила о старте продаж электронных ценников китайского производителя Bowtz Technology.

В портфель ESL (Electronic Shelf Label) продуктов Bowtz входят решения для торговых точек любого размера – от небольших магазинов у дома, до гипермаркетов. Облачное программное обеспечение (SaaS) для управления ценниками Bowtz дает розничные магазинам возможность получить доступ к современным технологиям, экономя на затратах на приобретение и поддержку инфраструктуры.

Михаил Скворцов, менеджер по развитию бизнеса компании «Октрон», сказал: «Электронные ценники набирают обороты в мире, но пока не пользуются большим спросом в РФ. Несмотря на это, существует большая потребность в таких решениях. Электронные ценники позволяют в реальном времени актуализировать цены на товары и коммуницировать с покупателем, предоставляя дополнительные сервисы. Продукция компании Bowtz уже завоевала признание на глобальных рынках. «Октрон» поможет российским ритейлерам получить доступ к этим современным технологиям».

Ассортимент продуктов Bowtz включает ценники различных размеров, с различными интерфейсами, для использования в торговом зале и в морозильных камерах.

Интеллектуальная система управления ценниками позволяет автоматически менять цены, синхронизируя их с онлайн базой данных; управлять инвентаризацией и отслеживать срок годности товаров; информировать покупателя о рекламных акциях, взаимодействуя с ним через NFC и штрихкод и т.д.

Продукты Bowtz используют известные международные торговые сети, такие как Metro, Spar, Wumart, Netese, Zoo и др.

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