«Сбер» и X5 Group тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети «Пятёрочка»

«Сбер» и X5 Group продолжают развивать сервис снятия наличных на кассах магазинов. Теперь он работает во всех торговых объектах сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в различных регионах страны. С марта 2022 г., когда стартовало тиражирование сервиса, по февраль текущего года покупатели запросили наличные 825 тыс. раз в общем объёме 3,4 млрд руб.

Чтобы снять нужную сумму, покупателю нужно сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна 100 руб. и не должна превышать 5 тыс. руб. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные.

X5 Group — российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».